Украина

Защитник Шахтера Иван Ордец выразил свое мнение о проблемах главного соперника команды в чемпионате — Динамо.

Шахтер обыграл киевлян в последнем матче перед зимней паузой (4:3) и оторвался от Бело-синих на 13 очков.

О комфортном отрыве от Динамо в чемпионате:

"Я не такой человек, чтобы делать промежуточные выводы и расслабляться на определенном этапе дистанции. Ведь в футболе может произойти все, случаи в истории футбола были самые разные. Поэтому при любых раскладах надо выходить и добывать максимум в каждом матче".

Чемпионы Украины переживают спад как в игре, так и в результатах.

О проблемах Динамо:

"Думаю, в данном случае нельзя полностью винить команду. В Лиге чемпионов где-то не пошла игра, были пропущены нелепые голы… Хотя были же и матчи, где они по-настоящему сражались и могли побеждать. А в последнем поединке группы ЛЧ, с Бешикташем, Динамо вообще показало добротную игру и выиграло с крупным счетом. Также стоит отметить, что в борьбе на три фронта всегда необходима ротация для полноценного восстановления. Мне кажется, это еще одна из причин, где у Динамо не получилось хорошо сработать".

Несмотря на все проблемы киевлян, Ордец отмечает бескомпромиссность противостояния с Динамо.

О дерби с киевлянами:

"Дерби есть дерби. Последний матч тоже был очень интересен. Хотя мы и пропустили на первой минуте, но хорошо, что очень быстро отыгрались – так сохранилась интрига и зрелищность. Даже когда Динамо осталось в меньшинстве, то играло не хуже (а то и лучше), чем в равных составах. Я наблюдал за матчем со стороны, и мне очень понравилась игра".

"Еще в детстве, когда я подавал мячи, то на матчах в Донецке были результаты и 2:3, и 3:1. Тогда фактически каждое дерби было результативным, Динамо было очень сильным, и матчи выходили на славу. Плюс Динамо и Шахтер всегда были отличным раздражителем друг для друга, поэтому не нужно было искать дополнительного настроя".

"Самое памятное? Для меня, наверное, когда мы в прошлом сезоне победили во Львове 3:0. Хотя оно и закончилось не лучшим образом (скандал Ярмоленко-Степаненко), но это уже эмоции, тут уже ничего не скажешь".