По данным неофициальных источников, в Днепре начались выплаты задолженностей работникам клуба.
© СТАНИСЛАВ ВЕДМИДЬ
28 декабря 2016, 20:53
По данным fcdnipro.com, клуб начал выплачивать своим работникам задолженности (около 11 месяцев) по заработной плате. Впрочем, долг погасили не весь.
Источник напоминает, что зарплату футболистам Днепра платят исправно.
Тем не менее, в клубе есть и серьезные задолженности перед теми, кто уже не находится в структура клуба. Недавно в ФФУ заявляли о том, что у Днепра есть время до 19-го января погасить все долги перед экс-наставником команды Хуанде Рамосом, его помощниками, а также агентом Хинесом Карвахалем Сельером, который представлял интересы тренерского штаба испанского специалиста. В обратном случае, Днепр могут исключить из УПЛ.