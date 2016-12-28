Украина

По данным неофициальных источников, в Днепре начались выплаты задолженностей работникам клуба.

По данным fcdnipro.com, клуб начал выплачивать своим работникам задолженности (около 11 месяцев) по заработной плате. Впрочем, долг погасили не весь.

Источник напоминает, что зарплату футболистам Днепра платят исправно.

Тем не менее, в клубе есть и серьезные задолженности перед теми, кто уже не находится в структура клуба. Недавно в ФФУ заявляли о том, что у Днепра есть время до 19-го января погасить все долги перед экс-наставником команды Хуанде Рамосом, его помощниками, а также агентом Хинесом Карвахалем Сельером, который представлял интересы тренерского штаба испанского специалиста. В обратном случае, Днепр могут исключить из УПЛ.