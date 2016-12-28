Украина

Тренер Сергей Шищенко ушел из Буковины, чтобы продолжить трудиться в системе Шахтера.

Sport Arena со ссылкой на профиль тренера в Instagram сообщает, что 40-летний специалист попрощался с Буковиной, которую возглавлял с лета нынешнего года.

Телеканал Футбол 1 сообщил, что Шищенко принял предложение Горняков руководить командой до 19-ти лет, хотя сам специалист не ответил так ли это.

"Да, у меня действительно есть предложение от одного из клубов, но я не буду его называть. Считаю, официальные лица клуба, куда я могу уйти, сами объявят о моем назначении", — заявил Шищенко.

После 19-ти сыгранных туров Буковина набрала 19 очков и расположилась на 14-м месте в Первой лиге.