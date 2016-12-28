Украина

Полузащитник Ворсклы Александр Кобахидзе попал на карандаш сразу трех клубов.

Кобахидзе в ближайшее время прибудет в Украину.

Информационный сайт болельщиков Зари сообщает, что в услугах Кобахидзе заинтересована не только Заря.

Конкуренцию в борьбе за грузина луганчанам может составить клуб из Украины и один из клубов Восточной Европы.

Сам же грузинский легионер, по информации издания, стремится остаться в Украине, где выступает с 2008 года, перейдя в Днепр из тбилисского Динамо.

Кобахидзе в текущем чемпионате сыграл 17 матчей и забил 1 гол.