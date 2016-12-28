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Полузащитник Динамо Дерлис Гонсалес интересен клубам английской Премьер-лиги, сообщает парагвайское издание Hoy.com.py.

Выступая на местном Radio UNO, агент Дерлиса Гильда Руис отметила, что ряд клубов АПЛ обращался к ней по поводу информации о Дерлисе, но никакой конкретики пока не было. Гильда не озвучила названия клубов, обозначив ситуацию просто как интерес.

Отметим, что ранее информации о возможном трансфере Дерлиса из Динамо в один из клубов топ-чемпионатов Европы не было.

В нынешнем сезоне Гонсалес далеко не всегда проходит в основу бело-синих, и часто это было связано не с его игровой формой, а длительными отлучками в сборную на отборочные матчи ЧМ-2018 и последующей адаптацией.

Наставник Динамо Сергей Ребров на одной из послематчевых пресс-конференций, комментируя очередную отлучку Дерлиса в сборную, заявил, что "в будущем нецелесообразно держать в составе игроков, которых нельзя из-за сборных использовать в национальном чемпионате".

Есть основания полагать, что при наличии хорошего предложения Динамо продаст Дерлиса.

В текущем сезоне на его счету 18 матчей и пять точных ударов за бело-синих во всех турнирах.