Украина

Полузащитник Кортрейка Андрей Тотовицкий не скрывает того, что хочет вернуться в Шахтер, которому принадлежит, но не расстроится, если ему позволят еще раз уйти в аренду в европейский клуб.

Летом Горняки отдали Тотовицкого в аренду в бельгийский Кортрейк.

"В Бельгии очень хороший чемпионат, конкурентоспособный. Расту я или нет – это покажет время. Мне тяжело себя судить. Конечно, это плюс для меня, ведь я поехал в сильный чемпионат и пытаюсь там раскрыться, прогрессировать дальше", — заявил хавбек в интервью телеканалу Футбол 1.

"Начал я хорошо, ведь сыграл пять матчей, в которых забили два мяча и сделал две голевые передачи. Потом случилось кое-что не связанное с футболом, поэтому я пропустил немного, но в целом этот период я оцениваю положительно. Это первый мой зарубежный опыт".

"Пока сам не знаю, где продолжу карьеру. Буду разговорить с Шахтером, потому что они имеют право меня вернуть. Изначально у нас был разговор, что ухожу в аренду на полгода. Хочу вернуться в Шахтер, но если скажут вновь ехать в Бельгию, то поеду. У меня есть контракт. Если Шахтер не захочет меня вернуть, то какой смысл мне здесь оставаться?" — отмечает футболист.

В текущем сезоне хавбек сыграл 13 матчей, забил 3 гола и отдал 2 ассиста за клуб во всех турнирах.