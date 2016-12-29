Украина

Экс-футболисты Днепра Младен Бартулович и Павел Пашаев тренируются на базе клуба.

Официальный сайт днепровского клуба сообщил, что хавбек Ворсклы Младен Бартулович и полузащитник Стали Павел Пашаев, как и игрок Шахтера Александр Мигунов, поддерживают форму на базе в Днепре.

Каждый день в приднепровском манеже собирается весьма представительная компания как из нынешних игроков Днепра, таких как Руслан Ротань, Сергей Назаренко, Сергей Кравченко, Александр Сваток, Валерий Лучкевич, Игорь Когут, Максим Лопыренок, Алексей Баштаненко, Алексей Ларин, так и бывших — Олег Шелаев, Младен Бартулович, Павел Пашаев, Александр Мигунов.

Сообщается, что в первые дни января футболисты снова соберутся для продолжения индивидуальных тренировок.