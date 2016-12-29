Украина

Полузащитник молодежной команды Динамо Владимир Шепелев будет защищать цвета клуба до 31 декабря 2020 года.

В прошлом сезоне Шепелев стал чемпионом страны в своей возрастной категории вместе с Динамо.

В нынешнем сезоне Владимир сыграл 10 поединков в турнире U-19, отличившись 2 голами и 2 желтыми карточками.

Официальный сайт Динамо сообщил, что хавбек подписал контракт, рассчитанный до 31 декабря 2020 года.

Также сегодня киевляне на этот же срок продлили соглашение с другим хавбеком команды U-19 – Богданом Ледневым.