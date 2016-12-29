Украина

Бразильский Сантос в ближайшее время планирует вступить в переговоры с Шахтером относительно трансфера полузащитника донецкой команды Бернарда.

Как сообщает издание lance.com.br, в ближайшее трансферное окно Сантос предпримет попытку оформить переход 24-летнего бразильца Горняков. Отмечается, что в январе представители клуба проведут с Шахтером переговорный процесс.

При этом источник настаивает на том, что Сантосу будет крайне трудно оформить трансфер Бернарда, ведь Шахтер не намерен расставаться с футболистом.

Отметим, что ранее сам Бернард подтверждал интерес к своей персоне со стороны бразильских клубов.

Напомним, Бернард выступает за Шахтер с 2013 года. Стать основным игроком в стане оранжево-черных футболисту сборной Бразилии удалось только в этом сезоне после прихода Паулу Фонсеки.

В текущем сезоне полузащитник провел за Горняков 22 матча во всех турнирах и забил 4 гола. Его действующее соглашение с Шахтером рассчитано до лета 2018 года.