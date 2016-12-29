Украина

Защитник луганской Зари Никита Каменюка рассказал о ходе восстановления после тяжелой травмы.

Напомним, Каменюка получил травму колена в матче против Фенербахче, который состоялся 24 ноября в рамках 5-го тура Лиги Европы. Впоследствии защитник перенес операцию.

"В принципе, восстановительный процесс идет по плану. Каждый день работаю над тем, чтобы быстрее вернуться в строй. Но травма у меня такая, которая требует грамотного восстановительного процесса. Торопиться ни в коем случае не нужно. Никто события не форсирует. Еще раз отмечу, что все те процессы восстановления, которые запланированы, идут согласно графику", — цитирует Каменюку официальный сайт Зари.

"Восстановительный процесс зависит, как от работы, так и от индивидуальных особенностей организма. С нашим доктором постоянно нахожусь на связи, он дает мне необходимые консультации. Хожу в тренажерный зал, уже подключил и бассейн".

"С каждым днем чувствую себя лучше. Без сложностей не обходится, но мы их преодолеваем. В следующем году попытаюсь вернуться в строй как можно быстрее. Но когда это произойдёт загадывать не буду", — резюмировал капитан Зари.

Ранее сообщалось, что Каменюка пропустит около 6 месяцев.