18-летний форвард Динамо Владислав Алексеев подписал со своим клубом новое соглашение.
Владислав Алексеев (слева), fcdynamo.kiev.ua
29 декабря 2016, 18:33
Как сообщает официальный сайт киевлян, Алексеев поставил подпись под контрактом, который истечет в конце следующего года.
В текущем сезоне Алексеев провел за Динамо U-19 15 матчей (9 — в стартовом составе) и забил 2 гола.
Также на счету Владислава 5 игр за свою команду в Юношеской лиге УЕФА.
Отметим, что ранее Динамо продлило контракты с целым рядом футболистов молодежных команд.