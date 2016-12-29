Украина

18-летний форвард Динамо Владислав Алексеев подписал со своим клубом новое соглашение.

Как сообщает официальный сайт киевлян, Алексеев поставил подпись под контрактом, который истечет в конце следующего года.

В текущем сезоне Алексеев провел за Динамо U-19 15 матчей (9 — в стартовом составе) и забил 2 гола.

Также на счету Владислава 5 игр за свою команду в Юношеской лиге УЕФА.

Отметим, что ранее Динамо продлило контракты с целым рядом футболистов молодежных команд.