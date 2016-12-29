Украина

Вице-президент полтавской Ворсклы Олег Лысак рассказал о том, как можно мотивировать молодых футболистов.

Напомним, что накануне полтавчане договорились о продлении сотрудничества с двумя своими воспитанниками - 22-летним атакующим хавбеком Владимиром Одарюком и 21-летним центрхавом Дмитрием Кравченко.

"Когда ты знаешь, что есть возможность заработать премию в размере половины денег, которые указаны в контракте молодого исполнителя, это ли не стимул играть эффективнее, еще более самоотверженно", — отметил вице-президент Ворсклы в интервью официальному клубному сайту.

"Сейчас, как никогда, ребята получат шанс проявить себя на высоком уровне. Система бонусов — это абсолютно нормальная практика в мировом футболе. Так оно и должно быть, чтобы сумма, прописанная в контракте, не усыпляла внимания и мотивации футболиста".

"Ранее необоснованные, иногда просто заоблачные, цифры контрактов подсознательно лишали желания некоторых игроков выкладываться на все 100%. Думаю, сейчас самое время пересмотреть эту сторону взаимоотношений. Между прочим, каждый успешный матч первого полугодия был нами премирован. Думаю, от этого в будущем выиграет весь украинский футбол".

Напомним, что после 18 сыгранных туров текущего розыгрыша УПЛ команда Василия Сачко с 23 очками в активе расположилась на 6-й строчке турнирной таблицы.