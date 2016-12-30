Украина

Football.ua подводит итоги первой части текущего розыгрыша УПЛ. На очереди — донецкий Шахтер.

Прогноз Football.ua перед стартом сезона: 2 место.

Нынешнее расположение в таблице: 1 место.

Первый сезон без Луческу вряд ли виделся поклонникам донецкого клуба настолько оптимистичным, особенно, когда изменения тактической схемы, которые затеял Фонсека в начале сезона, а также некоторые кадровые решения, оставили клуб без Лиги чемпионов. Но, может, оно и к лучшем — Горняки сумели потренироваться на середняках чемпионатов второго эшелона в Лиге Европы. И по факту, на сегодня, команда Фонсеки по качеству игры уже не уступает команде Луческу, при том, что количество украинцев в составе увеличилось. Помимо Пятова, Кучера Ракицкого и Степаненко, начали регулярно играть Ордец, Коваленко, Малышев, вернули Бутко, подтянули Борячука и Матвиенко. Не факт, что у Шахтера было бы все хорошо попади они в Лиге чемпионов под каток Барселоны, Реала или Баварии — поставить игру в условиях, когда ты большую часть времени находишься без мяча и под давлением негативных результатов — сложно.

Чемпионат Шахтер прошел практически без потерь — ничья в матче с Динамо — в пределах нормы и лишь по 1:1 с Олимпиком есть вопросы. Вернее, они бы были, если бы не преимущество в тринадцать очков над Динамо. Уже сейчас можно смело утверждать, что Шахтер чемпион сезона 2016/2017.

Чемпионат Украины Фонсека использовал, скорее, как полигон — проверял Бутко, Малышева, Борячука, давал больше практики Ордецу, которому вот-вот предстоит заменить Кучера. В этом контексте немного странным выглядит, что все матчи отыграл Пятов — ни Шевченко, ни Каниболоцкий не получили ни одного матча, да и Бутко мог бы выходить больше.

Основная проблема Горняков — центральный нападающий. Несмотря на то, что Феррейра забил восемь мячей, намного больше он не реализовал, и промахи эти были порой совершенно дикие. Именно в этом причина того, что Фонсека начал форсировать внедрение в первую команду Борячука.

Лучший игрок: Дарио Срна

Срна был самым стабильным — в отличие от тех же Марлоса, Бернарда и Тайсона, которые могли, выдав шикарный матч, в другом просто проходить по полю. Снова-таки в отличие от них он активно раздавал голевые передачи, которых собралось целых шесть — у Бернарда, Тайсона и Марлоса 4, 4 и 3 соответственно. Стабильно хорошо выглядели Фред, Степаненко и Ракицкий — они тоже вполне заслуживают претендовать на звание лучшего игрока.

Лучший матч: Динамо — Шахтер 3:4

В некоторых матчах Шахтер побеждал легко, в некоторых очень легко. Самым экстремальным выдался матч с Динамо на выезде — киевляне начали очень неплохо, но в итоге все закончилось для Шахтера победой, да еще и с четырьмя забитыми мячами. Очень зрелищный матч с позитивным результатом.

Худший матч: Олимпик — Шахтер 1:1

По сути, единственная незапланированная потеря очков Горняками, да еще и пропущенный за десять минут до конца мяч.

Открытие: Андрей Борячук

Молодой форвард однажды выходил в основе, и еще пять раз на замену и показал, что у него достаточно таланта, чтобы стать в ближайшем будущем форвардом Шахтера номер один. У него отличное голевое чутье, чутье на опасный момент, он не боится брать игру на себя, обострять. Пускай из-за своей активности иногда попадает в глупые ситуации. Сейчас для него главное — получать максимум игровой практики.

Разочарование: Александр Кучер

Спад в игре опытного защитника был заметен, как никогда. Ряд грубых ошибок дают понять, что у всякого механизма есть свой период качественной работы.

Оптимальный состав в осенней части: Пятов – Срна, Ракицкий, Ордец, Исмаили – Степаненко, Фред – Марлос, Бернард, Коваленко – Феррейра.

В Шахтере накопилась критическая масса возрастных игроков: Срна (34), Кучер (34), Шевчук (37), Селезнев (31), Эдуардо (33) и этой зимой Фонсека начал вполне логичное омоложение состава. Ушел Шевчук, потому что на левой бровке есть и Исмаили, и Азеведо, и Соболь, и Матвиенко. Селезнев не смог пробиться даже на скамейку запасных — играл Феррейра, подменяли его Борячук и Эдуардо. Вот как раз уход последнего кажется немного поспешным — Эдуардо опытный, но еще вполне боеспособный футболист, который, выйдя на замену, может реально помочь. Теперь остаются только Феррейра и Борячук.

Очевидно, что летом уйдет и Кучер — слишком уж много ошибок он допускает в последнее время. Главная задача на ближайшие полгода для Ордеца — максимально интегрироваться в игру команды.

Также не за горами уход Срны — его тоже есть кем заменить — хорошо проявил себя Бутко плюс в аренде в Черноморце играет Данченко. Вопрос в том насколько полноценной будет эта замены — как минимум поначалу вряд ли этот процесс будет легким и безболезненным.

Тренер: Пауло Фонсека

Главный плюс Фонсеки — он вовремя понял, что схема 4-2-2-2 с нынешним подбором игроков — не подходит для Шахтера. Например, в ней просто нет места Коваленко, к тому же Феррейра — не тот форвард, который бы играл в паре еще с кем-то. Португалец вернулся к схеме 4-2-3-1, вернул Ракицкого в состав и Шахтер начал показывать свои привычно высокие результаты.

Чего ждать зимой?

Учитывая, что Шахтер уже, фактически обеспечил себе чемпионство, а Лига Европы не тот турнир, где нужно кровь из носу проходить максимально далеко, Фонсека может сосредоточиться на внедрении в состав и передаче больших полномочий в команде таким футболистам как Ордец, Бутко, Малышев, Коваленко, Борячук — за ними будущее Шахтера. Очевидно, что при нынешней ситуации вряд ли Шахтер сможет покупать бразильцев так массово и такого уровня, как это было раньше.

Александр Озирный, Football.ua