Украина

Агент полузащитника Шахтера Тайсона Алсионе Дорнеллес сообщил, что его клиент заинтересован в переходе именно в Интернасьонал.

Ранее сообщалось, что Шахтер не может договориться с Тайсоном по поводу продления действующего соглашения, которое истекает в конце 2017 года, из-за желания футболиста вернуться в Бразилию, а именно — в Интернасьонал.

Сегодня стало известно, что футболистом Шахтера также хочет усилиться Сантос, однако в клубе понимают, что переход 28-летнего полузащитника будет оформить крайне трудно.

В интервью порталу lance.com.br агент Тайсона Алсионе Дорнеллес рассказал, что он ведет переговоры относительно трансфера своего клиента только с Интернасьоналом.

"Тайсон отдает предпочтение Интернасьоналу. Ни с одним другим клубом мы переговоры не ведем", — сказал агент.

Напомним, что Тайсон является воспитанником Интернасьонала. За основную команду клуба он выступал с 2008 по 2010 года, после чего перебрался в Металлист. Спустя два с половиной сезона в харьковской команде бразилец пополнил ряды Шахтера.

В текущем сезоне Тайсон провел за оранжево-черных 24 матча во всех турнирах и забил 7 голов.