Украина

Экс-защитник Ворсклы Сергей Симинин поведал о причинах расставания с полтавским клубом.

Напомним, Симинин покинул Ворсклу из-за нестабильной финансовой ситуации в клубе.

"В Ворскле мне предлагали продлить контракт, но в этом нет смысла, ведь передо мной существует задолженность. Только за октябрь часть заплатили. А так футболистам все время должны. Поэтому и решил уйти. Руководство же раньше обещало, что погасит долги. Руководители и до сих пор это говорят", — сказал Симинин в интервью Sport Arena.

"Что собираюсь делать с долгом? Пока посмотрим. После Нового года обещают расплатиться, а там уже будет видно. Думаю, клуб будет существовать. Даже не могу предполагать, что Ворскла исчезнет с футбольной карты Украины".

Также Симинин рассказал, что хочет продолжить карьеру именно в Украине.

"Приоритетных вариантов пока нет, агенты пока занимаются этим вопросом. Желание продолжать играть в Украине есть. Оно будет всегда. К сожалению, с Ворсклой вот так получилось. Но ничего страшного. Надеемся, все долги отдадут".