Украина

Заря не интересуется защитником Черноморца Евгением Мартыненко.

Ранее в СМИ появилась информация, что луганская Заря может подписать защитника Черноморца Евгения Мартыненко.

Однако, по информации Sport Arena, Заря не рассматривает вариант с приглашением 23-летнего футболиста в команду.

Будущее Мартыненко по-прежнему остается неясным, ведь его действующее соглашение с Моряками рассчитано до конца сезона.

В текущем сезоне Мартыненко провел за одесскую команду 15 матчей в УПЛ и забил 2 гола.