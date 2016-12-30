Украина

Боливийский нападающий Марсело Морено принял решение пополнить ряды Крузейро.

Напомним, ранее сообщалось, что Шахтер может вернуть в Украину Морено, который был на контракте с донецким клубом с 2008 по 2011 года.

Однако похоже, что в ближайшее время Морено пополнит ряды Крузейро.

В интервью UOL Esporte президент бразильского клуба Жилван Таварес рассказал, что 29-летний форвард дал устное согласие на переход.

Ожидается, что о трансфере будет официально объявлено в начале 2017-го года.

Отметим, что в составе Шахтера Морено провел 46 матчей и забил 11 голов.