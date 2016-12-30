Украина

Вингер киевского Динамо Андрей Ярмоленко в ближайшее трансферное окно может пополнить ряды итальянского Наполи.

Зимой Наполи наверняка расстанется с полузащитником Омаром Эль Каддури, на услуги которого не рассчитывает главный тренер команды Маурицио Сарри.

Таким образом, на правом фланге атаки в распоряжении тренера останутся лишь Хосе Кальехон и Эмануэле Джаккерини. Итальянец после летнего перехода в Наполи из Сандерленда так и не смог проявить себя в Неаполе, проведя за новую команду в Серии А 8 матчей (124 минуты).

В связи с этим уже в январе Наполи планирует найти футболиста, способного конкурировать с 29-летним Кальехоном за место в стартовом составе.

Как сообщает Gazzetta dello Sport, Партенопеи рассматривают варианты с приглашением в команду вингера Динамо Андрея Ярмоленко и полузащитника Беневенто из Серии B Амато Чичиретти.

Отметим, что в этом сезоне Сарри дважды лично наблюдал за действиями Ярмоленко на поле, ведь Наполи попало с Динамо в одну группу в Лиге чемпионов.

В текущем сезоне Ярмоленко провел за Динамо 19 матчей во всех турнирах и забил 5 голов. Его действующее соглашение с киевским клубом рассчитано до середины 2020 года.