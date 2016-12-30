Испанская пресса пишет, что защитник Шахтера Дарио Срна будет очень полезным приобретением для каталонцев.
Дарио Срна, Football.ua
30 декабря 2016, 18:56
В последние месяцы в прессе появляется все больше информации касательно потенциального перехода в стан блаугранас капитана донецкого Шахтера Дарио Срны.
Напомним, что Срна призван будет, в первую очередь, заменить Алейша Видаля, не впечатлившего Луиса Энрике. Хорват должен будет конкурировать с Серхи Роберто на правом фланге защиты.
Кроме того, если Срна перейдет в Барсу, то Роберто сможет иногда подменять в опорной зоне Серхио Бускетса, у которого сейчас де-факто нет альтернативы.
Также Срна является приоритетом для Барсы, по информации Marca, из-за его небольшой стоимости.
В текущем сезоне 34-летний защитник провел за Шахтер 21 матч во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 8 ассистов.