Украина

Полузащитник донецкого Шахтера Георгий Арабидзе получит шанс закрепиться в команде Паулу Фонсеки.

Напомним, что 18-летний вингер дебютировал в первой команде Горняков в прошлом сезоне, отыграл во всех турнирах 3 матча.

В текущем сезоне грузин выступал исключительно за молодежный состав донетчан, отыграв 17 матчей (15 — в основе), в которых он отметился 10 забитыми мячами.

Информацию о том, что Арабидзе будет готовится ко второй части сезона вместе с командой Паулу Фонсеки, подтвердил его агент Михаил Метревели.

"Гиорги Арабидзе получит возможность вернуться в первую команду ФК Шахтер. 10 забитых мячей и 5 голевых передач за дубль FCSD (U21) в первой части сезона, убедили Паулу Фонсеку взять 18-летнего грузинского полузащитника на зимний подготовительный сбор команды, который запланирован с 14 по 22 января", — написал на своей странице в Facebook футбольный агент.