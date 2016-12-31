Украина

Полузащитник Зари Александр Караваев, права на которого принадлежат Шахтеру, продолжит карьеру в Турции.

О факте перехода 24-летнего хавбека в Фенербахче информирует официальный сайт Зари. Также сообщается, что в его услугах был лично заинтересован тренер турецкой команды Дик Адвокаат.

Караваев прекратил сотрудничество с луганским клубом, которое было рассчитано до конца сезона, по обоюдному согласию сторон.

Фенербахче сумел договориться с Шахтером о переходе украинца, но подробности трансфера на данный момент неизвестны.

За свою карьеру Караваев успел поиграть в Севастополе (24 матча и 2 гола), после чего на протяжении двух с половиной сезонов выступал в составе Зари, проведя за это время 93 матча во всех турнирах и забив 20 голов.