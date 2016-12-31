Украина

Юный полузащитник Динамо Георгий Цитаишвили подписал первый в своей карьере профессиональный контракт с клубом.

Как сообщает официальный сайт Динамо, сегодня 16-летний Цитаишвили поставил подпись под контрактом, срок действия которого истечет в конце 2018 года.

В январе Цитаишвили вместе с молодежной и юношеской командами Динамо отправится на тренировочный сбор в Испанию.

"Для меня это – лучший подарок на Новый Год! Спасибо тренерам и президенту клуба за оказанное мне доверие. Буду стараться не подвести", — поделился эмоциями от подписания контракта Георгий.

"Мои цели? Прежде всего – стать одним из лидеров, ключевых игроков Динамо U-19, проявлять себя, приносить пользу команде и прогрессировать".