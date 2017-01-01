Украина

Форварда Волыни Сергея Петрова признали лучшим футболистом команды ушедшего года.

Официальный сайт луцкого клуба отрапортовал о том, что болельщики команды признали нападающего Сергея Петрова лучшим игроком Волыни в 2016-м.

Голосовали фаны на сайте клуба, а также на странице лучан в Facebook. Петров набрал 912 голосов (49% от общего результата). Второе место занял капитан команды Олег Герасимюк — 602 голоса (32,3%), а третье — Артем Дудик (3,49%).

В текущем сезоне премьер-лиги Петров провел 17 матчей и забил три гола.