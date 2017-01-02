Украина

Основной голкипер Евгений Боровик и капитан команды, хавбек Артем Филимонов больше не будут играть за Черноморец.

Боровик играл за Черноморец с лета 2015 года. В нынешнем сезоне на счету Евгения 17 матчей в Премьер-лиге.

Контракт с Евгением был расторгнут досрочно по инициативе футболиста. Стоит отметить, что ранее он говорил о наличии "определенных проблем" в клубе, которые могли заставить его принять решение об уходе.

Филимонов – воспитанник Черноморца, дебютировавший за Моряков в начале 2015 года. Артем был капитаном команды и в нынешнем сезоне отметился 1 голом в 16 матчах УПЛ.

Контракт с Филимоновым истек и стороны не стали продлевать сотрудничество.

Также есть слухи о том, что команду могут покинуть защитники Давид Хочолава и Евгений Мартыненко.