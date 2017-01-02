Украина

Тренер Бешикташа Шенол Гюнеш прокомментировал информацию о том, что его клуб может подписать защитника Шахтера Эдуарда Соболя.

Напомним, недавно появилась информация, что Бешикташ хочет арендовать Соболя на полгода.

Игрок первые полгода провел в аренде в Заре, но права на него принадлежат Шахтеру.

Информацию прокомментировал тренер Орлов Шенол Гюнеш.

"Вариант с Соболем выглядит очень привлекательно. Мы обязательно попытаемся его приобрести, если бюджет нам позволит", — цитирует Гюнеша Fanatik.

В нынешнем сезоне Соболь стал основным футболистом Зари, а также дебютировал за национальную команду.

На счету Соболя 18 матчей за Зарю в первой половине сезона, а также четыре выступления за Сине-желтых.