Тренер Бешикташа Шенол Гюнеш прокомментировал информацию о том, что его клуб может подписать защитника Шахтера Эдуарда Соболя.
эдуард соболь, фк заря
02 января 2017, 13:32
Напомним, недавно появилась информация, что Бешикташ хочет арендовать Соболя на полгода.
Игрок первые полгода провел в аренде в Заре, но права на него принадлежат Шахтеру.
Информацию прокомментировал тренер Орлов Шенол Гюнеш.
"Вариант с Соболем выглядит очень привлекательно. Мы обязательно попытаемся его приобрести, если бюджет нам позволит", — цитирует Гюнеша Fanatik.
В нынешнем сезоне Соболь стал основным футболистом Зари, а также дебютировал за национальную команду.
На счету Соболя 18 матчей за Зарю в первой половине сезона, а также четыре выступления за Сине-желтых.