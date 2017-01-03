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  • Украина

    03 января 2017, 14:04

    Девич: "По новой команде пока что ничего неизвестно"

    Экс-нападающий Рубина Марко Девич отказался комментировать информацию о возможном будущем клубе.

    марко девич, фк рубин
    марко девич, фк рубин 03 января 2017, 14:04

    Первого января украинский нападающий Рубина Марко Девич попал в список отзаявленных. Сегодня же Гранатовые подтвердили расставание с 33-летним форвардом.

    Впрочем о том, где футболист может продолжить команду, Марко пока предпочитает отмалчиваться.
    "По новой команде пока что ничего неизвестно", — сказал Девич в комментарии Sport Arena.
    Не стал делиться форвард и тем, где бы ему хотелось продолжить играть. Ушел от ответа серб и в вопросе о возможном возвращении в Украину, где он выступал за Шахтер, Металлист и Волынь.

    В нынешнем сезоне игрок провел 9 матчей (361 минута), забил гол и схлопотал два горчичника.

     

    Люди

    Марко Девич

    Источники

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