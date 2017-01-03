Девич: "По новой команде пока что ничего неизвестно"

Экс-нападающий Рубина Марко Девич отказался комментировать информацию о возможном будущем клубе.
марко девич, фк рубин
03 января 2017, 14:04
Первого января украинский нападающий Рубина Марко Девич попал в список отзаявленных. Сегодня же Гранатовые подтвердили расставание с 33-летним форвардом.
Впрочем о том, где футболист может продолжить команду, Марко пока предпочитает отмалчиваться.
"По новой команде пока что ничего неизвестно", — сказал Девич в комментарии Sport Arena.
Не стал делиться форвард и тем, где бы ему хотелось продолжить играть. Ушел от ответа серб и в вопросе о возможном возвращении в Украину, где он выступал за Шахтер, Металлист и Волынь.
В нынешнем сезоне игрок провел 9 матчей (361 минута), забил гол и схлопотал два горчичника.