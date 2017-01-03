Девич: "По новой команде пока что ничего неизвестно"

Украина

Экс-нападающий Рубина Марко Девич отказался комментировать информацию о возможном будущем клубе.

Первого января украинский нападающий Рубина Марко Девич попал в список отзаявленных. Сегодня же Гранатовые подтвердили расставание с 33-летним форвардом.

Впрочем о том, где футболист может продолжить команду, Марко пока предпочитает отмалчиваться.

"По новой команде пока что ничего неизвестно", — сказал Девич в комментарии Sport Arena.

Не стал делиться форвард и тем, где бы ему хотелось продолжить играть. Ушел от ответа серб и в вопросе о возможном возвращении в Украину, где он выступал за Шахтер, Металлист и Волынь.