Агент экс-полузащитника Карпат Эрика де Оливейры Перейры Сандро Сезар Глатц сообщил, что львовяне не заплатили за трансфер игрока из Атлетико Метрополитано.
Эрик де Оливейра Перейра, фото fckarpaty.lviv.ua
03 января 2017, 15:25
В 2011-м году Львы подписали атакующего полузащитника Эрика из Атлетико Метрополитано. Футболист провел в Карпатах один сезон (шесть матчей) и по окончанию сезона разорвал контракт в одностороннем порядке.
Игрок жаловался на невыплату зарплаты, плохое отношение со стороны представителей клуба и команды, а также проявления к его персоне расизма.
"Карпаты подписали все бумаги и согласились с суммой трансфера в 750 тысяч евро, но так и ничего не заплатили Атлетико Метрополитано за переход футболиста. В прошлом году бразильский клуб выиграл дело в ФИФА, однако Карпаты подали встречный иск в Спортивный арбитражный суд в Лозанне, тем самым приостановив вердикт ФИФА", — заявил агент игрока Сандро Сезар Глатц в комментарии Sport Arena.
"Не понимаю, чего хочет добиться в Лозанне украинский клуб, однако я уверен, что проиграет дело и там. Они должны заплатить за переход игрока, пришло время платить по счетам. С учетом штрафных санкций, Карпаты задолжали Атлетико Метрополитано около одного миллиона евро".
Агент уверяет: если львовяне проиграют дело и в CAS (рассмотрение намечено на 17-е января), то должны будут выплатить внушительную сумму бразильской стороне. В случае отказа — последуют санкции: от запрета на регистрацию футболистов до снятия очков.
Напомним, в нынешнем сезоне Карпаты уже лишили шести очков за долги перед Семиром Штиличем, а лишь в прошлом году клубу удалось снять длительный трансферный бан. Идет разбирательство и с испанским полузащитником Кристобалем Маркесом, который требует 600 тысяч евро.
Карпаты первую часть сезона закончили на дне турнирной таблицы. 31-летний Эрик выступает за румынский Газ-Метан.