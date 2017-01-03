Украина

Агент экс-полузащитника Карпат Эрика де Оливейры Перейры Сандро Сезар Глатц сообщил, что львовяне не заплатили за трансфер игрока из Атлетико Метрополитано.

В 2011-м году Львы подписали атакующего полузащитника Эрика из Атлетико Метрополитано. Футболист провел в Карпатах один сезон (шесть матчей) и по окончанию сезона разорвал контракт в одностороннем порядке.

Игрок жаловался на невыплату зарплаты, плохое отношение со стороны представителей клуба и команды, а также проявления к его персоне расизма.