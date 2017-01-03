Украина

Воспитанник Черноморца Артем Филимонов заявил о том, что не покинет Украину.

Вчера Черноморец отрапортовал о том, что клуб покинули капитан Артем Филимонов и вратарь Евгений Боровик.

"Пришло время уходить. У меня закончился контракт с Черноморцем, и я понял, что пришла пора двигаться дальше. Это было нелегкое решение, ведь на данный момент эти четыре года в Одессе были лучшими мой карьере. У нас сложился прекрасный коллектив, настоящая семья. Но пришло время двигаться дальше и осуществлять перемены в своей карьере", — сказал Филимонов в интервью Sport Arena.

"Здесь пока нечего комментировать, говорить о новом клубе еще рано. Но все должно решиться в ближайшее время, чтобы с новой командой отправиться уже на первые зимние сборы. Останусь ли я в Украине или уеду в зарубежный клуб? Нет, остаюсь в нашем чемпионате".

"Пользуясь случаем, хотелось бы поблагодарить всех-всех в Черноморце, кто был со мной в эти годы. Это и президент Леонид Михайлович Климов, благодаря усилиям которого Черноморец и дальше остается на футбольной карте Украины. Это и наш генеральный директор Сергей Степанович Керницкий и вице-президент клуба Сергей Павлович Сиволап — эти люди всегда обеспечивали клубу отменные условия и отменный стадион. Конечно же, очень важную роль в моей карьере отыграл Сан Саныч Бабич — это действительно человек с большой буквы, который в свое время поверил в меня и дал возможность развиваться. Само собой, я очень благодарен и всему тренерскому штабу вместе с помощником Бабича Александром Анатольевичем Грановским".

"Отдельный поклон от меня и одесским болельщикам, которые всегда поддерживали нашу команду. Возможно, не всегда всем нравилась моя игра, где-то я играл грубовато… Но в любом случае я всегда бился за Черноморец до конца и отдавался полностью во всех матчах", — резюмировал экс-футболист Моряков.

В текущем сезоне Филимонов сыграл 16 игр (все со старта), забил один гол и заработал аж 10 желтых карточек.