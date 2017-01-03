Украина

Похоже, что полузащитник киевского Динамо Владислав Калитвинцев решил попробовать свои силы за границей.

Об интересе к Калитвинцеву со стороны Эрцгебирге Ауэ стало известно 31 декабря. Тогда отмечалось, что Динамо уже несколько недель ведет переговоры с немецким клубом о потенциальном переходе своего футболиста.

Как сообщает Bild, Калитвинцев в ближайшее время станет игроком Эрцгебирге Ауэ. Ожидается, что он подпишет с новым клубом контракт на два года.

Интересно, что в соглашении будет прописан пункт, согласно которому 23-летний футболист может разорвать контракт с клубом в случае понижения в классе.

Динамо и Эрцгебирге Ауэ пока что не подтвердили перехода Владислава.

После сыгранных 17-ти туров второй Бундеслиги Эрцгебирге Ауэ с 13-ю очками располагается на предпоследнем, 17-м месте, в турнирной таблице.

Напомним, что последние полтора сезона полузащитник на правах аренды выступал за Черноморец.