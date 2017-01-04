Определился второй спарринг-партнер киевского Динамо на сборах в Испании.
fcdynamo.kiev.ua
04 января 2017, 16:33
Напомним, в рамках подготовки ко второй части сезона Динамо проведет два учебно-тренировочных сборах в испанской Марбелье.
Ранее сообщалось, что первым соперником бело-голубых на сборах станет немецкий Санкт-Паули, выступающий во второй немецкой Бундеслиге. Матч запланирован на 21 января.
Как сообщает официальный сайт киевлян, уже на следующий день после встречи с немецким коллективом команда Реброва сразится с представителем китайской Суперлиги Тяньцзинь Теда.
Напомним, что после сыгранных 18-ти туров УПЛ Динамо с 37-ю очками располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата, отставая от Шахтера на 13 очков.