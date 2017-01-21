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Пришли
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Ушли
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Шахтер
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п. Караваев (Заря, в.а.), з. Жичиков (Александрия, в.а.), п. Алан Патрик (Фламенго, Бразилия, в.а.), п. Данченко (Черноморец, в.а.), н. Будковский (Анжи, Россия, в.а.), н. Бланко-Лещук (Карпаты, 200 тыс. евро)
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п. В.Нем (Сан-Паулу, Бразилия, ар.), з. Шевчук (зк), п. Караваев (Фенербахче, Турция, ар.), н. Селезнев (Карабюкспор, Турция, с.а.), н. Эдуардо (?, с.а.), з. Жичиков (Ильичевец, ар.), п. Данченко (Александрия, ар.)
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Динамо
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н. Яремчук (Александрия, в.а.), п. Калитвинцев (Черноморец, в.а.), з. Селин (Платаниса, Греция, в.а.), н. Эскобар (Мильонариос, Колумбия)
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в. Шовковский (зк), п. Гусев (зк), в. Рыбка (Карабюкспор, Турция, с.а.), з. Селин (Астерас, Греция, са), п. Андриевский (Александрия, ар.), Макаренко (?, с.а.), п. Мякушко (Заря, ?)
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Заря
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п. Р. Бабенко (Буде-Глимт, Норвегия, с.а.), н. Кадимян (Карпаты, с.а.), п. Мякушко (Динамо, ?), п. Качавенда (Войводина, Сербия)
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п. Караваев (Шахтер, в.а.), н. Квасов (?, с.а.), з. Е.Ткачук (Анжи, Россия с.а.), з. Сиваков (Оренбург, Россия)
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Александрия
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п. Данченко (Шахтер, ар.), з. Луцевич (Торпедо-БелАЗ, Беларусь)
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н. Яремчук (Динамо, в.а.), з. Жичиков (Шахтер, в.а.), п. Боровский (Ингулец, ар.), з. Матвеев (?, с.а.)
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Олимпик
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п. Моха (Химнастик, Испания, в.а.)
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н. Лысенко (Атырау, Казахстан, с.а.),з. К.Петров (Нефтчи, Азербайджан, ), п. Драченко (?, с.а.), н. Корнев (?, с.а.), п. Танчик (Ордабасы, Казахстан, с.а.)
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Ворскла
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п. Насибулин, з. Кушниренко, з. Ковтун, н. Дегтярев (все — Полтава, с.а.), н. Кунев (Кремень), в. Сарнавский (Уфа, Россия, с.а.)
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в. Непогодов (Тобол, Казахстан, с.а.), н. Коломоец (МТК, Венгрия, с.а.), п. Турсунов (Аль-Харитият, Катар, с.а.), з. Дитятьев (?, с.а.), з. Пилявский (Рубин, Россия, в.а.), з. Симинин (?, с.а.), п. Бартулович (?, с.а.), в. Ткаченко (?, с.а.), п. Голодюк (?, с.а.), п. Кобахидзе (Гезтепе, Турция, с.а.),
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Черноморец
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з. Каплиенко (Аланьяспор, Турция, с.а.), п. Андриевский (Динамо, ар)
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з. Матеус (?, с.а.), п. Иса Шериф (?, с.а.), в. Боровик (Карпаты, с.а.), п. Филимонов (Карпаты, с.а.), п. Калитвинцев (Динамо, в.а.), п. Куценко (?, с.а.), п. Данченко (Шахтер, в.а.)
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Зирка
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п. Бруно Вийера (Собрадиньо, Бразилия)
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н. Кочура (закончил карьеру), з. Баенко (?, с.а.), п. Зубков (?, с.а.), н. Локтионов (?, с.а.), з. Калинин (?)
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Сталь
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Леонид Кучук (тренер), з. Шабанов (Волынь, с.а.)
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Якоб Галл (тренер), п. Дансо (?, с.а.)
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Днепр
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н. Бохашвили (?, с.а.), п. Политыло (?, с.а.), п. Пико (?, с.а.), п. Назаренко (?, с.а.), в. Шелихов (?, с.а.), в. Варцаба (?, с.а.), п. Васильев (?, с.а.), п. Близниченко (Карабюкспор, Турция, с.а.)
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Волынь
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з. Шабанов (Карпаты)
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Карпаты
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з. Шабанов (Волынь), в. Боровик, п. Филимонов (оба — Черноморец, с.а.), з. Мамаду Ваге (Жетысу, Казахстан)
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п. Карноза (?, с.а.), п. Ярошенко (?, с.а.), н. Окечукву (?, с.а.), з. Костевич (Лех, Польша), Кадимян (Заря, с.а.), п. Страшкевич (?, с.а.), п. Чумак (?, с.а.), н. Бланко-Лещук (Шахтер), з. Кравец (Луго, Испания)