п. В.Нем (Сан-Паулу, Бразилия, ар.), з. Шевчук (зк), п. Караваев (Фенербахче, Турция, ар.), н. Селезнев (Карабюкспор, Турция, с.а.), н. Эдуардо (?, с.а.), з. Жичиков (Ильичевец, ар.), п. Данченко (Александрия, ар.)

в. Шовковский (зк), п. Гусев (зк), в. Рыбка (Карабюкспор, Турция, с.а.), з. Селин (Астерас, Греция, са), п. Андриевский (Александрия, ар.), Макаренко (?, с.а.), п. Мякушко (Заря, ?)

п. Караваев (Шахтер, в.а.), н. Квасов (?, с.а.), з. Е.Ткачук (Анжи, Россия с.а.), з. Сиваков (Оренбург, Россия)

н. Яремчук (Динамо, в.а.), з. Жичиков (Шахтер, в.а.), п. Боровский (Ингулец, ар.), з. Матвеев (?, с.а.)

Ворскла

п. Насибулин, з. Кушниренко, з. Ковтун, н. Дегтярев (все — Полтава, с.а.), н. Кунев (Кремень), в. Сарнавский (Уфа, Россия, с.а.)