Украина

На первом испанском сборе в Испании Динамо проведет пять контрольных матчей.

Ранее сообщалось, что 21-го января Динамо сыграет с немецким Санкт-Паули, 22-го с китайским Тяньцзинь Теда. Контрольный матч против болгарского ЦСКА перенесен с 25-го января на 30-е.

Официальный сайт киевлян опубликовал еще два спарринг-партнера на первый сбор в Испании. 25-го же Бело-синие сыграют против австрийского Лиферинга. 29-го числа Динамо сыграет против Сувон Самсунг Блувингз из Южной Кореи.

Напомним, из отпуска Динамо выйдет завтра, 14-го января. В Испанию команда отправится 16-го января.