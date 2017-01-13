Д.Силва вернется в Киев в феврале

Украина

Защитник Динамо Данило Силва продолжает индивидуально работать на родине.

Официальный сайт киевлян информирует о том, что 30-летний футболист команды продолжает восстановление после травмы.

Бразилец занимается по индивидуальной программе на родине. Данило Силва работает недалеко от Сан-Пауло, где под наблюдением реабилитолога Пауло Минейро проходит необходимые процедуры, занимается в тренажерном зале, ежедневно увеличивая нагрузки и интенсивность.