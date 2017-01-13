Д.Силва вернется в Киев в феврале

Защитник Динамо Данило Силва продолжает индивидуально работать на родине.
ДАНИЛО СИЛВА, FCDYNAMO.KIEV.UA
13 января 2017, 20:23
Официальный сайт киевлян информирует о том, что 30-летний футболист команды продолжает восстановление после травмы.
Бразилец занимается по индивидуальной программе на родине. Данило Силва работает недалеко от Сан-Пауло, где под наблюдением реабилитолога Пауло Минейро проходит необходимые процедуры, занимается в тренажерном зале, ежедневно увеличивая нагрузки и интенсивность.
В текущем сезоне Данило Силва отыграл за Динамо во всех турнирах 6 матчей.