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  • Украина

    13 января 2017, 20:23

    Д.Силва вернется в Киев в феврале

    Защитник Динамо Данило Силва продолжает индивидуально работать на родине.

    ДАНИЛО СИЛВА, FCDYNAMO.KIEV.UA
    ДАНИЛО СИЛВА, FCDYNAMO.KIEV.UA 13 января 2017, 20:23

    Официальный сайт киевлян информирует о том, что 30-летний футболист команды продолжает восстановление после травмы.

    Бразилец занимается по индивидуальной программе на родине. Данило Силва работает недалеко от Сан-Пауло, где под наблюдением реабилитолога Пауло Минейро проходит необходимые процедуры, занимается в тренажерном зале, ежедневно увеличивая нагрузки и интенсивность.

    В текущем сезоне Данило Силва отыграл за Динамо во всех турнирах 6 матчей.

     

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