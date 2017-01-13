Украина

Главный тренер Динамо Сергей Ребров прокомментировал расставание с хавбеком Олегом Гусевым.

Олег Гусев покинул Динамо после 13,5 лет в клубе. Агент футболиста заявлял, что у Гусева есть варианты в Америке, Турции и Китае.

"Я всегда считал его своим другом, сейчас, может, с его стороны отношение немного поменялось. Я уверен, что обиды Олег на меня не держит", — рассказал Ребров на сегодняшней встрече с болельщиками Динамо.

"Я очень уважаю Олега. Все, что он заслужил, он заслужил своей работой. Но сейчас наступило время, когда он может получить хороший контракт в хорошей стране, спокойно играть и жить с семьей".

"Олег начал проигрывать конкуренцию. Так уж получилось. Но это футболист с большим профессионализмом. Он может разминаться хоть все 45 минут, выйти на поле в любой момент и принести пользу любой команде", — заявил Ребров.