Украина

Главный тренер Динамо Сергей Ребров заявил о том, что форвард команды Александр Гладкий не уходит из клуба.

Ранее сообщалось, что к украинскому нападающему проявляют интерес в Турции.

"Александр Гладкий пришел бесплатно, хотя до этого в клубе были случаи многомиллионных трансферов, когда футболист приходил за большие деньги, подписывал длительный контракт и не блистал", — начал Ребров.

"Я говорил с Гладким перед его переходом. Я видел его желание драться за эмблему нашего клуба, если бы этого не было — Александра здесь бы не было. Не просто переходить с Шахтера. Таких переходов в истории вообще было мало, мой, наверное, был первым".

"Сейчас он пашет, хоть попадая в число 18-ти, хоть не попадая. Мы видим, что он много не забил, но это лишь вершина айсберга. Гладкий делает все, что может и пашет на тренировках".

"Когда мы его брали, то увидели в нем те качества, которые я сказал президенту клуба, но называть их я не буду. Это те характеристики, которых нет у других форвардов. Я хочу, чтобы форварды были разносторонними и подходили под разные модели игры", — резюмировал Сергей Ребров на встрече с болельщиками.