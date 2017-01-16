Украина

Полузащитник полтавской Ворсклы Евгений Будник прекратил сотрудничество с клубом.

Стоит отметить, что 26-летний форвард присоединился к полтавчанам в январе 2012 года, однако с 2014 года постоянно скитался по арендам.

В июле 2016 года Будник присоединился к минскому Динамо на правах 6-месячной аренды.

Сообщается, что в начале января Евгений расторгнул контракт с Ворсклой и получил статус свободного агента.

Отмечается, что у воспитанника харьковского футбола есть варианты продолжения карьеры как в УПЛ, так и за рубежом.

В составе минского Динамо Будник провел во всех турнирах 15 матчей, в которых отметился 4 голами и 1 ассистом.