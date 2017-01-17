Полузащитник каменской Стали Максим Каленчук поделился своими ожиданиями от предстоящих сборов и работы под руководством нового наставника команды Леонида Кучука.
Максим Каленчук, fcstal.com
17 января 2017, 00:53
Напомним, что в рамках подготовки к весенней части текущего сезона Сталевары проведут два сбора в Турции.
"Надеюсь, что сборы положительно скажутся на нашем выступлении во второй части чемпионата", — заявил капитан Стали в интервью официальному клубному сайту.
"Что могу сказать о Леониде Кучуке? Это известный специалист, тренировавший такие команды, как киевский Арсенал, российские Кубань и Локомотив. Думаю, что приглашение Леонида Станиславовича – правильное решение".
Стоит отметить, что накануне 57-летний белорусский специалист был представлен в качестве нового главного тренера Сталеваров.