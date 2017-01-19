Украина

Защитник Карпат Василий Кравец отметил, что в поражении команды от Насафа (1:3) нет ничего страшного.

Вчера Карпаты проиграли узбекистанскому Насафу со счетом 1:3.

"Прежде всего, стоит сказать, что мы шесть дней очень тяжело работали, здесь ни о какой свежести не стоит говорить. Каждый день у команды два изнурительных тренировки, чувствуется, что ноги еще очень тяжелые. Мы закладываем фундамент на весеннюю часть чемпионата, приходится терпеть сейчас, чтобы потом было легче", — цитирует Кравца официальный сайт Львов.

"Кроме этого в команде играло несколько новичков и потенциальных новичков – сейчас еще рано говорить о каком-то взаимопонимании. Мы притираемся друг к другу, ищем общий язык. Было бы странно, если бы мы летали в этом матче и разгромили соперника. Бывало такое, что на сборах Карпаты постоянно побеждали, а в чемпионате начинались проблемы".

"Возможно, дело в том, что победы не давали лучше понять, где есть какие-то проблемы, над чем надо больше поработать. Сейчас мы вместе с тренерами разберем этот матч, посмотрим, где ошиблись. Идет нормальный процесс, ничего страшного не произошло".

"На сборах каждая команда хочет играть против сильного соперника – так интереснее и полезнее. Насаф вскоре стартует в азиатской Лиге чемпионов, они уже заканчивают свои сборы. Соответственно, команда посвежее. Мы до такого состояния должны дойти позже", — добавил защитник.