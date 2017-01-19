Украина

Новичок Зари Гегам Кадимян поделился своими впечатлениями от перехода в стан луганской команды.

Несколько дней назад Кадимян пополнил ряды Зари. Контракт 24-летнего форварда рассчитан на два года.

"Приняли меня очень тепло. Мне понравился коллектив. С такой командой можно добиваться успехов. Я благодарен ребятам за теплый прием", — цитирует Кадимяна официальный сайт Зари.

"Переход в Зарю — шаг вперед для меня в карьере игрока. Буду стараться радовать болельщиков своей игрой. Эмоции меня переполняют. И они лишь приятные. Переход в Зарю расцениваю исключительно положительно".

"У Зари — отличная команда. Обращают внимание на то, что у моей нынешней команды хорошие фланги. Есть скоростные игроки. Быстро чёрно-белые переходят из обороны в атаку. Все видят, что Заря — хорошая команда и готовятся к матчу с луганчанами очень серьезно".