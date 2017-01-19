Украина

По итогам ушедшего 2016 года лучшим футболистом Украины в возрастной категории U-21 признан полузащитник донецкого Шахтера Виктор Коваленко.

Как сообщает официальный сайт проекта Золотой талант, в финальном раунде голосования с большим отрывом от конкурентов первое место занял 21-летний хавбек Горняков Виктор Коваленко (423 балла).

Вторым в рейтинге оказался еще один полузащитник сборной Украины и голландского ПСВ Александр Зинченко (213). За ними довольно плотной группой расположились Артем Беседин (153), Эдуард Соболь (145), Валерий Лучкевич (122) и Роман Яремчук (73).

Отметим, что в голосовании принимали участие футболисты, которые хотя бы раз становились лучшими по итогам голосований за игрока месяца.

Премия Золотой талант проводится уже четвертый год. В 2013-м лучшим футболистом Украины в категории U-21 был признан Иван Ордец, в 2014-м — Руслан Малиновский, а в 2015-м — Иван Петряк.