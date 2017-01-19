Украина

Голкипер Богдан Сарнавский стал игроком Восрклы, а форвард полтавчан Дмитрий Хлебас продлил с клубом действующее соглашение.

Как сообщает официальный сайт Ворсклы, сегодня Сарнавский поставил подпись под контрактом, срок действия которого истечет летом 2018 года.

Последним клубом Сарнавского является российская Уфа, за которую он выступал на протяжении последних нескольких месяцев.

Также сайт полтавчан информирует о том, что клубу удалось договориться с Динамо о продлении аренды форварда Дмитрия Хлебаса до конца текущего сезона.

В текущем сезоне на счету Хлебаса 4 гола в 18 матчах за Ворсклу во всех турниров.