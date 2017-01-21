Украина

Украинский форвард Дмитрий Луканов поведал о том, как продвигается его восстановление.

Пресс-служба Зари сообщает, что на сборе луганчан был замечен форвард Дмитрий Луканов, который продолжает восстанавливаться после травмы. Он рассказал о состоянии своего здоровья в данный момент:

Напомним, что в последний раз Дмитрий выходил на поле еще в августе 2015 года в составе Зари.

"Очень рад всех видеть. Сильно по всем соскучился. Как могут быть дела у человека, который перенёс несколько операций? Надеюсь, всё будет хорошо. Не хочу ничего загадывать. Однажды уже загадал. И видите, как случилось. Буду работать, а дальше будет видно", — цитирует Луканова пресс-служба клуба.

"Да, мне сказали, что через месяц можно будет приступать к пробежкам, если колено не будет опухать. Сейчас же самая основная задача – накачать ногу, потому что она очень слабая по сравнению со здоровой ногой. Нужно дать поддержку мышцам".

"Останусь ли в Запорожье? Я поговорю ещё с докторами. Надеюсь, что останусь в Запорожье под присмотром специалистов и буду продолжать работать", — поведал украинец.