Украина

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин не исключил возможность ухода из команды одного форварда.

Напомним, на данный момент в Шахтере находятся четыре нападающих. Это Факундо Феррейра, Андрей Борячук, Густаво Бланко-Лещук и Филипп Будковский.

Бланко-Лещук был куплен у Карпат в этом месяце, а Будковский вернулся в стан Горняков после аренды в Анжи.

"На сегодня у нас четыре футболиста фактически на одну позицию, но, я думаю, в ближайшее время тренерский штаб примет решение по данной ситуации", — сказал Палкин.

Таким образом, вполне вероятно, что уже в ближайшее время Шахтер может покинуть один из четырех нападающих.