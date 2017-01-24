Украина

Новичок Шахтера Густаво Бланко-Лещук поделился эмоциями от первых дней пребывания в клубе.

Сегодня Горняки официально представили форварда Густаво Бланко-Лещука, который был ранее куплен у Карпат.

"Когда я прибыл в расположение Горняков, меня прекрасно встретили. Ко мне хорошо отнеслись все: бразильцы, аргентинец и украинцы. Я уже вижу, что все игроки отличные люди. Со временем начинаю понимать, что этот клуб – как одна семья. У меня очень хорошие отношения с бразильцами, и я чувствую себя счастливым из-за оказанного мне здесь приема", — сказал Бланко-Лещук.

"Изначально, когда я сюда приехал, мне нравилось интенсивно тренироваться, чтобы со временем перейти в клуб более высокого уровня. Сейчас я намерен сделать все возможное, чтобы помочь Шахтеру. Хочу превзойти Луиса Адриано по количеству забитых мячей".

"С каждым днем я все лучше понимаю требования главного тренера. Ежедневно работаю, чтобы потом отблагодарить наставника за предоставленную возможность играть. На тренировках во время сбора я уже успел понять, что игра Шахтера отличается от моего предыдущего клуба".

"Повторюсь, с каждым днем я все лучше понимаю, что от нас требует главный тренер. Действительно, это серьезное изменение, есть большая разница. Понимаю, что передо мной стоит сложная задача и следует приложить усилия. Однако, как говорится, нет ничего невозможного. Буду стараться показать самые лучшие результаты".

"Феррейра? Мы играли друг против друга. Мы обменялись разве что несколькими словами, так что не очень хорошо были знакомы. Во время сбора в Испании я понял, что это замечательный человек. У нас хорошие отношения. Что же касается соперничества – оно профессиональное. И меня очень радует, что между двумя аргентинцами существует здоровая конкуренция".