Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин рассказал о трансферной политике клуба.
СЕРГЕЙ ПАЛКИН, SHAKHTAR.COM
24 января 2017, 17:39
Напомним, что этой зимой Горняки усилились нападающим Карпат Густаво Бланко-Лещуком.
Также отметим, что после аренды в Шахтер вернулся форвард Филипп Будковский.
"Еще за два месяца до открытия трансферного окна мы говорили о том, что если подписания и будут, то максимум один-два игрока", — сказал Палкин.
"Одно приобретение мы уже сделали, а дальше будет видно, ситуация меняется каждую неделю. До конца сборов еще много времени, но на данный момент особой потребности в покупке новых футболистов у нас нет".