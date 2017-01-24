Украина

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин рассказал о трансферной политике клуба.

Напомним, что этой зимой Горняки усилились нападающим Карпат Густаво Бланко-Лещуком.

Также отметим, что после аренды в Шахтер вернулся форвард Филипп Будковский.

"Еще за два месяца до открытия трансферного окна мы говорили о том, что если подписания и будут, то максимум один-два игрока", — сказал Палкин.

"Одно приобретение мы уже сделали, а дальше будет видно, ситуация меняется каждую неделю. До конца сборов еще много времени, но на данный момент особой потребности в покупке новых футболистов у нас нет".