Книга вышла под названием "Футбольный клуб Шахтер Донецк. Официальная история. 1936–2016".

Книга охватила  все этапы развития донецкого клуба: с первых дней основания и до последнего сезона.

На мероприятии присутствовали легенды Шахтера разных лет: Валерий Рудаков, Игорь Леонов, Геннадий Зубов и Андрей Воробей. Также презентацию книги посетил и капитан Горняков Дарио Срна.

Первые экземпляры нового издания из рук генерального директора Шахтера Сергея Палкина получили ветераны команды и Дарио Срна.