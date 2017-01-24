Сегодня в киевском отеле Опера прошла презентация новой книги, приуроченной к 80-летию донецкого Шахтера.
shakhtar.com
24 января 2017, 17:49
Книга вышла под названием "Футбольный клуб Шахтер Донецк. Официальная история. 1936–2016".
Книга охватила все этапы развития донецкого клуба: с первых дней основания и до последнего сезона.
На мероприятии присутствовали легенды Шахтера разных лет: Валерий Рудаков, Игорь Леонов, Геннадий Зубов и Андрей Воробей. Также презентацию книги посетил и капитан Горняков Дарио Срна.
Первые экземпляры нового издания из рук генерального директора Шахтера Сергея Палкина получили ветераны команды и Дарио Срна.