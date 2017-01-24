Украина

Капитан Шахтера Дарио Срна выразил надежду, что он еще долго будет выступать за Горняков, а также поставил точку в истории со своим переходом в Барселону.

Напомним, что Срна является рекордсменом Шахтера по количеству проведенных матчей. На данный момент на его счету 513 поединков в оранжево-черной футболке.

"Я пришел в команду 13 лет назад, когда играли Андрей Воробей, Геннадий Зубов. Это были легенды клуба. Тогда даже представить не мог, что смогу провести за Горняков столько матчей. Все это благодаря нашему президенту, который из года в год строит лучший клуб, построил самый лучший стадион, приобретает лучших футболистов, приглашает лучших тренеров", — цитирует Срну официальный сайт Горняков.

"Как, к примеру, Мирчу Луческу, написавшего большую главу в истории Шахтера. Честно говоря, никогда не думал, сколько матчей я сыграю за донецкую команду. Для меня всегда на первом месте были результат, трофеи и достижение тех целей, которые стоят перед нами. Но, когда год назад я увидел, что приближаюсь к знаменательной цифре, конечно, захотел побить рекорд еще одного легендарного футболиста – Михаила Соколовского. Еще раз повторю, что мне очень приятно попасть в историю Шахтера. Надеюсь, я проведу здесь много поединков. В данной ситуации все зависит от меня, качества моей игры и здоровья".

"Барселона? Эта история уже завершена. Не хотел бы рассказывать о моих переговорах с Барселоной, но мне было легко принять решение остаться. Я уже давно говорил, что хочу закончить карьеру в Шахтере. Сейчас нам осталось совсем чуть-чуть до победы в чемпионате. Для меня и команды на данный момент это главная цель. И, конечно, хотим как можно дальше пройти в Лиге Европы".