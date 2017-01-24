В рамках товарищеского спарринга Карпаты сыграли в безголевую ничью с казахстанским Акжайиком.
фк карпаты
24 января 2017, 19:07
Карпаты — Акжайик 0:0
Карпаты: Боровик, Ксенз, Нестеров, игрок на просмотре, игрок на просмотре (Мирошниченко, 46), Филимонов, Завийский (Чачуа, 46), Клец, Худобяк, игрок на просмотре, игрок на просмотре
Акжайик: Шабанов, Шабаев, Николич, Одибе, Омаров, Говидарица, Коронель, Рубио, Сергеенко, Азуко, Дутченко
Напомним, что сегодня утром Карпаты уверенно обыграли узбекистанский Алмалык (3:1).