В первом спарринге на учебно-тренировочном сборе в Турции Сталь разобралась с румынской командой Тыргу-Муреш.
fcstal.com
24 января 2017, 19:29
Сталь — АСА Тыргу-Муреш 2:0
Голы: Васин, 45+1 (с пенальти), Комвалиус, 54
Сталь: Бандура (Панькив,46), Павлюк (Воронин,46), Кравченко (Шабанов,46), Ищенко (Кравченко,69), Пашаев (Довгий,46), Каленчук, (Карасюк,46), Васин (Месхи,46), Э.Малакян (Задерака,46), Г.Малакян (Климчук,46), Карикари, Дебелко (Комвалиус, 46)
Тыргу-Муреш (стартовый состав): Пап, Мурешан, Менди, Ругкалас, Константин, Дика, Петрис, Николита, Чиолачу, Бафтои, Велайос.
Предупреждения: Каленчук, 6, Кравченко, 83, Задерака, 87 – Дика, 2, Менди, 26, Мурешан, 31, Константин, 43, Бафтои, 45, Бальчу, 64
Удаление (с правом замены): Менди (36, второе предупреждение).