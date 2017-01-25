Подопечные Василия Сачко в контрольном матче проиграли оппоненту из Польши (0:1).
ФК Ворскла
25 января 2017, 20:17
Ворскла — Термалика 0:1
Гол: Кедриора, 63
Ворскла (1 тайм): Сарнавский, Сапай, Чеснаков, Остапенко, Ребенок, Одарюк, Ткачук, Кравченко, Мякушко, Загорулько, Хльобас
Ворскла (2 тайм): Шуст, Ковтун, Кушниренко, Чеснаков (Штаненко, 59), Кунев, Насибулин, Кравченко (Мельник, 59)(Тищенко, 78), Заричнюк, Одарюк (Шаповал, 59), Якубов, Дегтярьов
Термалика: Пилардж, Гильерме, Осира, Путивцев, Фриз, Купцяк, Губа, Гергел, Стефаник, Мисак, Ковал
Предупреждения: Гергел